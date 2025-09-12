Kulüpler, transfer sezonu içerisinden yerli ve yabancı oyuncuları renklerine bağlıyor. Taraftarlar birinci transfer dönem sonunu bekliyor. Peki, Birinci transfer dönemi saat kaçta bitiyor? 4 büyükler hangi oyuncuları transfer etti?
TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN SONA ERİYOR?
30 Haziran 2025'te başlayan Birinci Transfer ve Tescil Dönemi 12 Eylül günü saat 23:59'da son buluyor. Takımlar ve futbolcular için yılın ikinci transfer sezonu ise 5 Ocak 206 - 10 Şubat 2026 tarihleri arasında olacak.
4 BÜYÜKLER HANGİ OYUNCULARI TRANSFER ETTİ?
Galatasaray
- Victor Osimhen
- Wilfried Singo
- Uğurcan Çakır
- Ismail Jakobs
- Leroy Sane
- İlkay Gündoğan
Fenerbahçe
- Kerem Aktürkoğlu
- Dorgeles Nene
- Sofyan Amrabat
- Ederson
- Archie Brown
- Marco Asensio
- Milan Skriniar
- Edson Alvarez
- Nelson Semedo
- Tarık Çetin
- Jhonn Duran
Beşiktaş
- David Jurasek
- Tammy Abraham
- Orkun Kökçü
- Wilfred Ndidi
- Taylan Bulut
- Rıdvan Yılmaz
- El Bilal Toure
- Tiago Djalo
- Vaclav Cerny
- Cengiz Ünder
- Gökhan Sazdağı
- Jota Silva
Trabzonspor
- Wagner Pina
- Paul Onuachu
- Felipe Augusto
- Kazeem Olaigbe
- Christ Inao Oulai
- Benjamin Bouchouari
- Ernest Muci
- Andre Onana