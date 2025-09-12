Cumhuriyet Gazetesi Logo
12.09.2025 17:13:00
Haber Merkezi
Transfer sezonu içinde takımlar, 2025-2026 sezonu için kadrolarını güçlendirdi. Yaklaşık üç aylık dönemde Süper Lig takımları kadrolarına takviyeler yaptı. Peki, Birinci transfer dönemi saat kaçta bitiyor? 4 büyükler hangi oyuncuları transfer etti?

Kulüpler, transfer sezonu içerisinden yerli ve yabancı oyuncuları renklerine bağlıyor. Taraftarlar birinci transfer dönem sonunu bekliyor. Peki, Birinci transfer dönemi saat kaçta bitiyor? 4 büyükler hangi oyuncuları transfer etti?

TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN SONA ERİYOR?

30 Haziran 2025'te başlayan Birinci Transfer ve Tescil Dönemi 12 Eylül günü saat 23:59'da son buluyor. Takımlar ve futbolcular için yılın ikinci transfer sezonu ise 5 Ocak 206 - 10 Şubat 2026 tarihleri arasında olacak.

4 BÜYÜKLER HANGİ OYUNCULARI TRANSFER ETTİ?

Galatasaray

  • Victor Osimhen
  • Wilfried Singo
  • Uğurcan Çakır
  • Ismail Jakobs
  • Leroy Sane
  • İlkay Gündoğan

Fenerbahçe

  • Kerem Aktürkoğlu
  • Dorgeles Nene
  • Sofyan Amrabat
  • Ederson
  • Archie Brown
  • Marco Asensio
  • Milan Skriniar
  • Edson Alvarez
  • Nelson Semedo
  • Tarık Çetin
  • Jhonn Duran

Beşiktaş

  • David Jurasek
  • Tammy Abraham
  • Orkun Kökçü
  • Wilfred Ndidi
  • Taylan Bulut
  • Rıdvan Yılmaz
  • El Bilal Toure
  • Tiago Djalo
  • Vaclav Cerny
  • Cengiz Ünder
  • Gökhan Sazdağı
  • Jota Silva

Trabzonspor

  • Wagner Pina
  • Paul Onuachu
  • Felipe Augusto
  • Kazeem Olaigbe
  • Christ Inao Oulai
  • Benjamin Bouchouari
  • Ernest Muci
  • Andre Onana
