Kulüpler, transfer sezonu içerisinden yerli ve yabancı oyuncuları renklerine bağlıyor. Taraftarlar birinci transfer dönem sonunu bekliyor. Peki, Birinci transfer dönemi saat kaçta bitiyor? 4 büyükler hangi oyuncuları transfer etti?

TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN SONA ERİYOR?

30 Haziran 2025'te başlayan Birinci Transfer ve Tescil Dönemi 12 Eylül günü saat 23:59'da son buluyor. Takımlar ve futbolcular için yılın ikinci transfer sezonu ise 5 Ocak 206 - 10 Şubat 2026 tarihleri arasında olacak.

4 BÜYÜKLER HANGİ OYUNCULARI TRANSFER ETTİ?

Galatasaray

Victor Osimhen

Wilfried Singo

Uğurcan Çakır

Ismail Jakobs

Leroy Sane

İlkay Gündoğan

Fenerbahçe

Kerem Aktürkoğlu

Dorgeles Nene

Sofyan Amrabat

Ederson

Archie Brown

Marco Asensio

Milan Skriniar

Edson Alvarez

Nelson Semedo

Tarık Çetin

Jhonn Duran

Beşiktaş

David Jurasek

Tammy Abraham

Orkun Kökçü

Wilfred Ndidi

Taylan Bulut

Rıdvan Yılmaz

El Bilal Toure

Tiago Djalo

Vaclav Cerny

Cengiz Ünder

Gökhan Sazdağı

Jota Silva

Trabzonspor