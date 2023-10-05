Birlikte görüntülenmişlerdi: Devrim Özkan'dan Lucas Torreira yanıtı!
Oyuncu Devrim Özkan, Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira ile ilgili iddialar hakkında konuştu.
Oyuncu Devrim Özkan Galatasaraylı Lucas Torreira ile aşk yaşadığı iddiaları hakkında açıklamalarda bulundu.
Etiler'de görüntülenen Özkan, Uruguaylı yıldızla ilgili gelen soruya yanıt verdi
Devrim Özkan
Fanatik Galatasaraylı olan Devrim Özkan'ın adı bir süredir yıldız futbolcu Lucas Torreira ile anılıyordu.
"HER ŞEY GÖRÜNDÜĞÜ GİBİ"
Aşk yaşadıkları iddialarıyla gündemden düşmeyen Özkan ve Torreira, en son Miami'de görüntülenmişti. Daha önce Torreira ile ilgili, "Hayatımdaki tek şey işimdir ve sadece işimle çok mutluyum" diyerek aşk iddialarını yalanlayan oyuncu, bu kez farklı bir yanıt verdi.
Lucas Torreira
Takvim'de yer alan habere göre; yaz aylarının çok iyi geçtiğini belirten güzel oyuncu, "Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira ile bu yaz Miami'de görüntülendiniz bu konu hakkında ne söylemek istersiniz?" sorusuna, "Her şey göründüğü gibi..." ifadelerini kullandı.
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