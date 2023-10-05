Arjantin basını Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'yi konuşuyor!

Yayınlanma: 05.10.2023 - 15:00

Güncelleme: 05.10.2023 - 15:00

UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig'de gösterdiği performansla Galatasaray taraftarının gönlünde büyük yer edinen Arjantinli yıldız Mauro Icardi yabancı basında da oldukça geniş yer kaplıyor.

Rams Park'ta 2-2 biren Kopenhag maçında sessiz kalan, Manchester United karşılaşmasında ise kaçırdığı penaltı sonrasında muhteşem bir gol atan 30 yaşındaki yıldız oyuncu, Avrupa basınında olduğu kadar ülkesi Arjantin'de de gündemin zirvesinde yer aldı.

Mauro Icardi

'YARAMAZ ÇOCUK KAHRAMAN OLDU'

Sarı-kırmızılı ekibin yıldız oyuncusu Mauro Icardi ülkesi Arjantin'in köklü gazetelerinden La Nacion'da manşetlere taşındı.

"Yaramaz çocuk kahraman oldu" manşetinin atıldığı haberde, "Galatasaray'dan Old Trafford'da büyük galibiyet. Yaramaz adam kahraman oldu. Icardi penaltıyı kaçırdı ama 4 dakika sonra galibiyet golünü attı. 30 yaşındaki Rosariolu intikamını aldı. Savunmanın kötü bir şekilde durduğunu fark etti, Onana ile birebir mücadele ederek aşırtma bir vuruş yaptı takımına 3 puanı aldırdı. Bu gol, Galatasaray'ın Bayern Münih'le yarışmasını sağladı" ifadelerine yer verildi.