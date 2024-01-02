Birmingham City'de Wayne Rooney dönemi sona erdi!
İngiltere Championship ekibi Birmingham City, İngiliz teknik direktör Wayne Rooney ile yolların ayrıldığını açıkladı.
İngiltere Championship ekiplerinden Birmingham City, teknik direktör Wayne Rooney ile yollarını ayırdı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 38 yaşındaki İngiliz teknik direktörün görevine, beklentileri karşılayamaması nedeniyle son verildiği belirtildi.
15 MAÇTA 9 YENİLGİ
Rooney, Ekim 2023'te göreve geldiği Birmingham City'de 15 maçta 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 9 mağlubiyet yaşadı.
Birmingham City, Championship'te 28 puanla 20. sırada yer alıyor.
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