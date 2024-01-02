Birmingham City'de Wayne Rooney dönemi sona erdi!

İngiltere Championship ekibi Birmingham City, İngiliz teknik direktör Wayne Rooney ile yolların ayrıldığını açıkladı.

AA
Yayınlanma: 02.01.2024 - 19:05
Birmingham City'de Wayne Rooney dönemi sona erdi!
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İngiltere Championship ekiplerinden Birmingham City, teknik direktör Wayne Rooney ile yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 38 yaşındaki İngiliz teknik direktörün görevine, beklentileri karşılayamaması nedeniyle son verildiği belirtildi.

15 MAÇTA 9 YENİLGİ

Rooney, Ekim 2023'te göreve geldiği Birmingham City'de 15 maçta 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 9 mağlubiyet yaşadı.

Birmingham City, Championship'te 28 puanla 20. sırada yer alıyor.


Wayne Rooney Birmingham City İngiltere Championship

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