Resmen açıklandı: Real Madrid'den Arda Güler kararı!
Milli futbolcu Arda Güler'in takımı Real Madrid, İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 19. haftasında kendi sahasında ağırlayacağı Mallorca maçının geniş kadrosunu açıkladı.
Real Madrid, 3 Ocak Çarşamba günü kendi sahasında oynayacağı Mallorca maçının kamp kadrosunu duyurdu.
Milli futbolcumuz Arda Güler, uzun bir aranın ardından geniş kadroda yer aldı.
Real Madrid'in Mallorca maçı geniş kadrosu şu şekilde:
??? ¡Nuestros convocados para el partido ?? @RCD_Mallorca! #RealMadridMallorca pic.twitter.com/sqaRQWbavZ— Real Madrid C.F. (@realmadrid) January 2, 2024
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