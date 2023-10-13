'Bizim Çocuklar' dan tarihe geçen galibiyet!

A Milli Futbol Takımımız, Hırvatsitan deplasmanında 1-0 galip gelerek tarihe geçti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.10.2023 - 08:30
'Bizim Çocuklar' dan tarihe geçen galibiyet!
Abone Ol google-news

Türkiye, tarihinde ilk kez Hırvatistan'ı deplasmanda mağlup etmeyi başardı.

Rakibiyle bugüne kadar deplasmanda 3 kez karşılaşan Türkiye, 3 maçtan da beraberlikle ayrılmıştı. Ay-yıldızlı ekip bu seriyi 4. maçında bozdu.

Milli takım, rakibiyle oynadığı 12. maçta ise 2. galibiyetini elde etti. Bu maçlarda 10 gol atan Türkiye, kalesinde ise 15 gol gördü.


a milli futbol takımı türkiye Hırvatistan 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) EURO 2024 EURO 2024 Elemeleri

En Çok Okunan Haberler