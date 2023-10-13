'Bizim Çocuklar' dan tarihe geçen galibiyet!
A Milli Futbol Takımımız, Hırvatsitan deplasmanında 1-0 galip gelerek tarihe geçti.
Türkiye, tarihinde ilk kez Hırvatistan'ı deplasmanda mağlup etmeyi başardı.
Rakibiyle bugüne kadar deplasmanda 3 kez karşılaşan Türkiye, 3 maçtan da beraberlikle ayrılmıştı. Ay-yıldızlı ekip bu seriyi 4. maçında bozdu.
Milli takım, rakibiyle oynadığı 12. maçta ise 2. galibiyetini elde etti. Bu maçlarda 10 gol atan Türkiye, kalesinde ise 15 gol gördü.
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