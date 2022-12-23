Blaise Matuidi futbola veda etti!

23 Aralık 2022 Cuma, 20:03

Fransız orta saha oyuncusu Blaise Matuidi, futbolu bırakma kararı aldığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan 35 yaşındaki isim, "Futbol, seni çok sevdim. Bana çok şey verdin ama artık dur demenin zamanı geldi. Hayallerimi gerçekleştirdim. Boğazım düğümleniyor ama bugün bu sayfayı gururla kapatıyorum" ifadelerini kullandı.

Kariyerinde Paris Saint-Germain ve Juventus gibi önemli takımlarda forma giyen Matuidi, 1 Dünya Kupası, 5 Fransa Şampiyonluğu, 3 Fransa Kupası ve 3 İtalya Şampiyonluğu kazandı.