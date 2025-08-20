Blaz Kramer, Suudi Arabistan'a transfer oldu!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
20.08.2025 20:18:00
Haber Merkezi
Konyaspor, Blaz Kramer'in Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Akhdoud'a kiralandığını açıkladı.

Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Akhdoud, Konyaspor'da forma giyen Blaz Kramer'i kadrosuna kattı.

Konyaspor'dan yapılan açıklamaya göre transfer kiralık olarak gerçekleştirildi. 

Konyaspor'un yaptığı açıklamanın tamamı şu şekilde:

"Futbolcumuz Blaz Kramer'in 2025 - 2026 sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda Suudi Arabistan Pro Ligi ekibi Al-Akhdoud Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır.

Kramer'e Al-Akhdoud Kulübü'nde başarılar dileriz."

Konyaspor'da geçirdiği tek sezonda 34 maça çıkan 29 yaşındaki golcü, 12 gol, 3 asist kaydetti.

