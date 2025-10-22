Bodo Glimt hangi ülkenin takımı Galatasaray ile oynanacak Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde merak edildi. Peki, Bodo/Glimt hangi ülkenin takımı? Galatasaray'ın rakibi Bodo Glimt hangi ligde oynuyor?

BODO/GLİMT HANGİ ÜLKENİN TAKIMI?

FK Bodø/Glimt, Norveç’in kuzeyindeki Bodø kasabasında 1916 yılında kurulmuş profesyonel bir futbol kulübüdür.

GALATASARAY'IN RAKİBİ BODO GLİMT HANGİ LİGDE OYNUYOR?

FK Bodø/Glimt, son yıllarda uluslararası başarılarıyla adını geniş kitlelere duyurdu. Eliteserien’de mücadele eden sarı-siyahlılar,Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray'ın rakibi oldu.

BOGO GLİMT GÜNCEL PİYASA DEĞERİ NE?

Transfermarkt verilerine göre FK Bodø/Glimt’in güncel piyasa değeri 60.73 milyon Euro. Bu değer, kulübün Avrupa futbolundaki yükselişinin bir göstergesi olarak öne çıkıyor.