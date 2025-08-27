Bodo Glimt tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Avusturya temsilcisi Sturm Graz ve Norveç temsilcisi Bodo Glimt, 5-0 Bodo Glimt galibiyetiyle biten ilk maçın rövanşında karşılaştı.



Liebenauer Stadyumu'nda oynana maçta Sturm Graz ve Bodo Glimt 1-1 berabere kaldı.



Konuk ekip Bodo Glimt, 15. dakikada Jens Hauge'nin asistinde Mathias Jorgensen'in golüyle 1-0 öne geçti.



Sturm Graz, 30. dakikada Seedy Jatta ile karşılık verdi ve beraberliği yakaladı.



İlk yarıda başka gol ses çıkmadı ve takımlar beraberlikle soyunma odasına girdiler.



İkinci yarıda ev sahibi ekip, 73. dakikada Tim Oermann'ın golüyle öne geçti.



Maçta başka gol sesi çıkmadı ve Sturm Graz maçtan 2-1 galip ayrılmasına rağmen play-off turunda elenirken, Bodo Glimt turu zorlanmadan geçerek tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etme hakkı kazandı.