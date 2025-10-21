Bodo/Glimt'ten Galatasaray maçı açıklaması: 'Kulak tıkacı takacağız'

Bodo/Glimt'in 27 yaşındaki sol beki Fredrik Björkan, Galatasaray maçı öncesi çarpıcı açıklamalar yaptı.

Fredrik Björkan'ın açıklamaları şu şekilde:

"Galatasaray taraftarlarının, Liverpool'un kaldığı otelin önünde havai fişekler patlattığı videoyu izledim. Bu tamamen çılgınca. Daha önce böyle bir şey bizim başımıza gelmedi. Galatasaraylıların bize de aynısını yapıp yapmayacağını heyecanla bekliyoruz."

"KULAK TIKACI TAKACAĞIZ"

"En azından bunun olabileceğini biliyoruz. Bu yüzden uyurken kulak tıkacı takacağız. Uyumaya çalışacağız ama biraz zor olabilir."

"Böyle bir yaşayınca performansınız prensipte düşmez aslında. Hemen ardından uyuyabilirseniz pek bir zararı olmaz. Bu futbolun kesinlikle ilginç bir yanı."

"ALIŞTIĞIMIZIN DIŞINDA BİR ATMOSFER"

"Galatasaray'ın stadyumunda sesin ne kadar yüksek olabileceğini daha önce duymuştuk. Sanırım alıştığımızın dışında bir atmosferde oynayacağız."

"Şampiyonlar Ligi'ne çok iyi bir başlangıç yaptık. Çok iyi savaştık. Özellikle Tottenham ile evimizde oynadığımız maçta harikaydık. Kazanamamış olmamız biraz üzücü. Ancak, tüm sonbahar boyunca çok eğlenceli maçlar oynayacağız."