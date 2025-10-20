Galatasaray'da Wilfried Singo gelişmesi: Sahalara döneceği maç belli oldu!

Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle takımdan uzak kalan Wilfried Singo'nun geri dönüşü için yeni gelişme ortaya çıktı.
A Spor'un haberine göre; Wilfried Singo'nun Trabzonspor derbisinde sahada olması bekleniyor.
Süper Lig'deki Başakşehir maçını kaçıran Singo'nun Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nde de oynaması mümkün görünmüyor.
Singo'nun 1 Kasım akşamı Trabzonspor'la oynanacak derbi maçına yetişmesi bekleniyor.
Savunma oyuncusu bu sezon Galatasaray adına 7 resmi maçta forma giydi ve 1 asistlik katkı sağladı.