Galatasaray'da Wilfried Singo gelişmesi: Sahalara döneceği maç belli oldu!

20.10.2025 19:02:00
Galatasaray'da bir süredir sahalardan uzak kalan Wilfried Singo'nun Trabzonspor derbisinde sahada olacağı iddia edildi.

Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle takımdan uzak kalan Wilfried Singo'nun geri dönüşü için yeni gelişme ortaya çıktı. 

A Spor'un haberine göre; Wilfried Singo'nun Trabzonspor derbisinde sahada olması bekleniyor.

Süper Lig'deki Başakşehir maçını kaçıran Singo'nun Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nde de oynaması mümkün görünmüyor.

Singo'nun 1 Kasım akşamı Trabzonspor'la oynanacak derbi maçına yetişmesi bekleniyor. 

Savunma oyuncusu bu sezon Galatasaray adına 7 resmi maçta forma giydi ve 1 asistlik katkı sağladı. 

