Bodo/Glimt maçı öncesi... Galatasaray'da Yunus Akgün iddiası!

Süper Lig'de deplasmanda Başakşehir'i 2-1'le geçen Galatasaray, gözünü Şampiyonlar Ligi'ndeki Bodo/Glimt maçına çevirdi. Teknik direktör Okan Buruk'un söz konusu karşılaşmada Yunus Akgün'ü mü, Leroy Sane'yi mi tercih edeceği ise merak konusu.

Başakşehir maçında attığı 2 golle takımına galibiyeti getiren ve kendisinden beklenen patlamayı yapan Leroy Sane'nin Bodo/Glimt maçında yeniden kulübeye çekileceği iddia edildi.

YUNUS AKGÜN İLK 11'DE İDDİASI

Futbol yorumcusu Tümer Metin, Okan Buruk'un Bodo/Glimt maçında Sane'nin yerine Yunus Akgün'ü sahaya süreceğini iddia etti.

Yunus Akgün'ün Başakşehir maçında, Bodo/Glimt karşılaşması için dinlendirildiğini aktaran Tümer Metin, "Sane 2 gol attı diye hemen Yunus'u kulübeye atmaz Okan Hoca" ifadelerini kullandı.

“YUNUS AKGÜN BAŞLAYACAK”

Öte yandan Hasan Şaş da Bodo/Glimt maçında Yunus Akgün'ün ilk 11'de sahaya çıkacağını ileri sürdü. Singo hariç Galatasaray'ın Bodo/Glimt karşısına Liverpool maçındaki 11'le çıkacağını söyleyen Hasan Şaş, "Yani Yunus Akgün başlayacak. Sane'nin çıkması Okan Hoca için bonus oldu, iyi de oldu" dedi.

Hasan Şaş son olarak Yunus Akgün'ü Bodo/Glimt maçında yedek oturtmanın oyuncu için adaletsizlik olacağını savundu.