Bodrum Cup’ta yelkenler fora: ‘Maviye Güç Katıyoruz’
Bu yıl 17 yabancı bayraklı yarış yatının katıldığı American Hospital The Bodrum Cup, Bodrum-Çökertme etabıyla start verdi.
Muğla Bodrum’da bu yıl 34’üncüsü düzenlenen “American Hospital The Bodrum Cup” yelken yarışları Bodrum-Çökertme etabıyla start verdi. 70 teknenin yarışa katıldığı etapta yaklaşık 1500 yarışçı kıyasıya mücadeleye başladı.
Uluslararası anlamda yüksek katılım olduğu etkinlikte bu yıl 17 yabancı bayraklı yarış yatı ve yaklaşık 100’ün üzerinde yabancı misafir katıldı. 5 gün sürecek yarışlar Ege ve Akdeniz kıyılarında toplam 80 millik bir parkurda 5 etaptan oluşuyor.
Etabın başlamasından önce protokol ve The Bodrum Cup organizasyonunun katılımıyla Bartın’daki maden patlamasında yaşamını yitiren madencilerin anısına çelenk bırakıldı.
Dünyanın dört bir yanındaki yelken sporcularını ve meraklılarını Bodrum’da bir araya getiren festival, bu yıl yelkenlerini “Maviye Güç Katıyoruz” mottosuyla açtı.
Metro Türkiye’nin Platinum sponsorluğunu üstlendiği ilk günün yarışı olan Bodrum-Çökertme rotası mili 19. yarışlar ardından sırasıyla Kissebükü, Gümüşlük ve ardından tekrar Bodrum’a uzanarak tamamlandı.
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