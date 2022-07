Dünyaya yelken açmak: Sanatla sporun kucaklaşması...

24 Temmuz 2022 Pazar

Sohbet ediyorduk. Bir an geldi, “Sanatla sporun en önemli ortak yanı nedir sizce” diye sordum.

Neden mi sordum? Çünkü attığı her adımda, yaptığı her konuşmada, sivil toplum kuruluşlarıyla her buluşmada, bir yandan sanatı yüceltiyor; bir yandan da gençleri, özellikle çocukları spora yöneltmenin önemini vurguluyordu...

Önce gerçekleştirdikleri çeşitli etkinliklerden söz etti (galiba zaman kazanıyordu) sonra hiç duraksamadan, şu yanıtı verdi: “Her ikisi de dünya barışına hizmet ediyor...”

Bundan güzel bir yanıt bekleyemezdim.

BODRUM BODRUM

Sohbet ettiğim kişi Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’tı. Bodrum yarımadasının sanatla nasıl kanatlandığını bu sayfalarda sık sık dile getirdim. Sergiler (karada ve denizde), sanat fuarları, sanatçı atölyeleri, birbiri peşi sıra açılan galeriler, müze girişimleri... Ulusal ve uluslararası klasik müzik, opera, bale ve caz festivalleri; yerli ve yabancı orkestra ve solistlerin konser ve resitalleri...

Bu hafta bunlara bir yenisi eklendi. İş Sanat, Zai’de müzikten edebiyata, arkeolojiden tiyatroya uzanan bir program başlattı: “İş Sanat Çarşamba Sahnesi” başlığıyla . Yaz sonuna dek here çarşamba. Üstelik ücretsiz. Sadece meraklısına! İlki caz vokalisti Ece Göksu’dan muhteşem bir konserdi. Haftaya Yaşar Kemal’den hikaye dinletisi: “Tek Kanatlı Bir Kuş”, yöneten Mehmet Birkiye; selendirenler: Tilbe Saran, Bülent Emin Yarar, Metin Belgin ve Hakan Gerçek... Hiç kaçmaz!

(Arkas Dünya Optimist Şampiyonası bir ilkti.)



DÜNYAYA YELKEN AÇMAK

Bodrum, temmuzda sporda sınıf atladı! Uluslararası başarı kazandı! Bodrum’da ilk kez düzenlenen 2022 Arkas Dünya Optimist Şampiyonası... Dünya çocukları ve gençleri Bodrum’a taşındı. Ve Bodrum dünyaya yelken açtı!

Spora ilgisizseniz, belki haberiniz bile olmamıştır. Bir ilkti ve büyük bir başarıyla gerçekleşti. 62 ülkeden 284 sporcu katıldı. O çocukların o gençlerin hazırlık aşamalarını, çalışmalarını, yarışlarını izlemek fırsatını buldum. Birbirlerinin dilini bilmeden kaynaşmalarının tanığı oldum. Farklı ülkelerden gelip aynı duvara, aynı tuale resim yapmalarını, dayanışmalarını gördüm!

Olağanüstü bir ev sahipliği yapıldı. Yabancı ve yerli her gözlemci, her otorite bunu söylüyor. Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akduraki Türk sporuna yakışan bir ev sahipliği yaptıkları için herkesin takdirini topladı. (Aertemisia soyundan müthiş bir kadın!)

Optimist genel sıralamada (1. Tayland, 2. ABD, 3. Italya) ve takım yarışlarında (1. ABD, 2. Ukrayna, 3. İsveç) Türkiye ilk üçe giremediyse de Türk sporcu Medine Havva Tatlıcan’ın kızlar kategorisinde birinci olması, altın madalyayı kapması milleti sevince boğdu! Kupalarını alan çocukların, gençlerin başarılarını “Dünya barışı”na adamalarını görülecek şeydi.

SPORLA EĞİTİM

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Bodrum Belediyesi, Türkiye Yelken Federasyonu işbirliği ve Yelken Kulübü ev sahipliğinde gerçekleşti bütün bunlar... Ben de aynı yelken kulübünde kürek çektiğimden hocalarla da bol sohbet olanağı buluyorum.

Herkesten duyduğum Bodrum’da dünya optimist şampiyonası olabiliyorsa, bu, Bodrum’a yelken sporunu getirenin Erman Aras sayesindedir. Seneye Dragon Yarışları yapılacak üstelik, kraliyet yelkenlilerinin katılımıyla...

Spor ve sanat birbirinden uzak değil: Çocuklarda ve gençlerde, insan ilişkileri, doğayla ilişki, disiplin, bilinç artırma, odaklanma, kavrama,farklı kültürleri tanıma, ekip ruhunu geliştirmesi bir yana, yelken sporu gençlerin estetik anlayışını da farklılaştırıyor.

Anlaşmalar imzalandı: Bu kış Yelken Kulübüne en yakın iki okul beden eğitimi derslerinde öğrencilerini yelkene yollayacak. Umarım bu sayı hızla çoğalar ve yarımadanın tüm okullarını kapsar. Bir yelken hocasının dediği gibi: Türkiye’nin, insan potansiyeli, doğası, kaynakları her şeyi var dünya deniz sporlarında en başta olması için... Ama...”

Ama... Benim gözlemlediğim kadar: Emir veren çok, ama sahada çalışacak adam yok... Yani bu alanda da demokrasi şart!!!