Cumhuriyet Gazetesi Logo
Bodrum'da kazanan çıkmadı!

Bodrum'da kazanan çıkmadı!

22.12.2025 22:28:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Bodrum'da kazanan çıkmadı!

Bodrum FK, TFF 1. Lig'in 18. haftasında kendi sahasında ağırladığı Amed SF ile 0-0 berabere kaldı.

TFF 1. Lig'in 18. haftasında Bodrum FK, sahasında Amed SF'yi konuk etti.

Bodrum İlçe Stadyumu'nda oynanan mücadelede gol sesi çıkmadı.

Bu sonuçla birlikte Amed SF, 36 puanla 2. sırada, Bodrum FK de 32 puanla haftayı 4. sırada kapattı.

Ligde gelecek hafta Amed SF, Iğdır FK'yi konuk edecek. Bodrum FK, deplasmanda Sarıyer'e konuk olacak.

Stat: Bodrum İlçe

Hakemler: Reşat Onur Coşkunses, Emrah Ünal, Orhun Aydın Duran

Sipay Bodrum FK: Sousa, Ajeti, Mert Yılmaz, Cenk Şen, Ahmet Aslan, Musah Mohammed, Furkan Apaydın, Dimitrov (Dk. 62 Ege Bilsel), Brazao, Ali Habeşoğlu (Dk. 82 Adem Metin Türk), Taulant Seferi

Amed Sportif Faaliyetler: Erce Kardeşler, Hasan Ali Kaldırım, Murat Uçar, Mehmet Yeşil, Kahraman Demirtaş, Sinan Kurt, Adama Traore, Dia Sabia, Mosquera, Diagne, Fernando (Dk. 75 Afena-Gyan)

Sarı kartlar: Dk. 41 Mehmet Yeşil, Dk. 44 Kahraman Demirtaş (Amed Sportif Faaliyetler), Dk. 45+2 Mert Yılmaz (Sipay Bodrum FK)

İlgili Konular: #Bodrum #TFF 1. Lig #Amedspor

İlgili Haberler

Nuri Şahin Başakşehir'deki ayrılığı açıkladı: 'Artık bizimle olmayacak'
Nuri Şahin Başakşehir'deki ayrılığı açıkladı: 'Artık bizimle olmayacak' Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin, 5-1 kazandıkları Gaziantep FK maçının ardından görüşlerini aktardı.
Trabzonspor'da sakatlık: Stefan Savic oyuna devam edemedi!
Trabzonspor'da sakatlık: Stefan Savic oyuna devam edemedi! Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşan Trabzonspor'da Karadağlı oyuncu Stefan Savic, sakatlığı nedeniyle oyunu yarıda bıraktı.
Burak Yılmaz mağlubiyetin ardından özür diledi!
Burak Yılmaz mağlubiyetin ardından özür diledi! Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, 5-1 kaybettikleri Başakşehir maçının ardından görüşlerini aktardı.