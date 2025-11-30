Bodrum FK 10 kişi kalan Çorum FK'ye acımadı!

Trendyol 1. Lig 15. hafta maçında Bodrum FK sahasında Çorum FK'yi ağırladı.
Bodrum İlçe Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 4-0 kazandı.
Bodrum FK'ye galibiyeti getiren golleri 17. dakikada Ahmet Aslan, 26'da Fredy, 75'te Gökdeniz Bayrakdar ve 87'de Taulant Seferi kaydetti.
ÇORUM FK 10 KİŞİ KALDI
Çorum FK'de Kerem Kalafat 22. dakikada kırmızı kart gördü.
Bu sonuçla birlikte Bodrum FK ligde 30 puana yükselirken, Çorum FK 25 puanda kaldı. Ligin sonraki maçında Bodrum FK deplasmanda Bandırmaspor'a konuk olacak. Çorum FK ise Pendikspor'u konuk edecek.
FATİH TERİM MAÇI İZLEDİ
Bodrum İlçe Stadyumu'ndaki karşılaşmayı Teknik Direktör Fatih Terim de tribünden takip etti.