Cumhuriyet Gazetesi Logo
Bodrum FK 10 kişi kalan Çorum FK'ye acımadı!

Bodrum FK 10 kişi kalan Çorum FK'ye acımadı!

30.11.2025 18:25:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Bodrum FK 10 kişi kalan Çorum FK'ye acımadı!

Bodrum FK, TFF 1. Lig'in 15. haftasında kendi sahasında ağırladığı Çorum FK'yi 4-0 mağlup etti.

Trendyol 1. Lig 15. hafta maçında Bodrum FK sahasında Çorum FK'yi ağırladı.

Bodrum İlçe Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 4-0 kazandı.

Bodrum FK'ye galibiyeti getiren golleri 17. dakikada Ahmet Aslan, 26'da Fredy, 75'te Gökdeniz Bayrakdar ve 87'de Taulant Seferi kaydetti.

ÇORUM FK 10 KİŞİ KALDI

Çorum FK'de Kerem Kalafat 22. dakikada kırmızı kart gördü.

Bu sonuçla birlikte Bodrum FK ligde 30 puana yükselirken, Çorum FK 25 puanda kaldı. Ligin sonraki maçında Bodrum FK deplasmanda Bandırmaspor'a konuk olacak. Çorum FK ise Pendikspor'u konuk edecek.

FATİH TERİM MAÇI İZLEDİ

Bodrum İlçe Stadyumu'ndaki karşılaşmayı Teknik Direktör Fatih Terim de tribünden takip etti.

Image

İlgili Konular: #fatih terim #bodrumspor #Çorum FK

İlgili Haberler

Çorum FK'yi deviren Esenler Erokspor liderliği kaptı!
Çorum FK'yi deviren Esenler Erokspor liderliği kaptı! Esenler Erokspor, TFF 1. Lig'in 12. haftasında kendi sahasında ağırladığı Çorum FK'yi 3-1 mağlup etti.
Çorum FK'nin yeni hocası resmen belli oldu!
Çorum FK'nin yeni hocası resmen belli oldu! TFF 1. Lig ekibi Çorum FK, teknik direktörlük görevine Hüseyin Eroğlu'nun getirildiğini açıkladı.
Arca Çorum FK'de teknik direktör Çağdaş Çavuş ile yollar ayrıldı
Arca Çorum FK'de teknik direktör Çağdaş Çavuş ile yollar ayrıldı Trendyol 1. Lig ekiplerinden Arca Çorum FK, teknik direktör Çağdaş Çavuş ile yolların ayrıldığını açıkladı.