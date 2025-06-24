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Ege'nin incileri TFF 3. Lig'de buluştu!

Ege'nin incileri TFF 3. Lig'de buluştu!

24.06.2025 13:37:00
Güncellenme:
DHA
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Ege'nin incileri TFF 3. Lig'de buluştu!

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) bölgesel lig kararı sonrası Ege Takımları TFF 3. Ligi'nin 4. Grubu'nda bir araya geldi.

Türkiye Futbol Federasyonu, 3'üncü Lig'in yeni sezonda daha önce de gündeme geldiği gibi bölgesel olarak oynanmasına karar verirken Ege takımları 4'üncü Grup'ta bir araya geldi.

Ligde 4'üncü Grup İzmir temsilcileri Karşıyaka, Altay, Bornova 1877, İzmir Çoruhlu FK, Tire 2021 FK, Aydın'dan Nazillispor, Efeler 09 SFK, Balıkesir'dan Balıkesirspor ve Ayvalıkgücü Bld, Denizli'den Denizli İdmanyurdu, Uşakspor, Kütahyaspor, Afyonspor, Alanya 1221 Futbol, Anadolu Üniversitesi ve Eskişehirspor'dan oluştu. Ligde bu kararla havayoluyla gidilen uzak deplasmanlar büyük oranda azaldı.

7 YIL SONRA AYNI LİGDELER

Grupta Ege'nin yanı sıra Akdeniz, Marmara ve İç Anadolu'dan bölgeye yakın takımlar da yer aldı. Liglerde son olarak 7 yıl önce 2017-2018 sezonunda 2'nci Lig'de rakip olan İzmir'in köklü temsilcileri Karşıyaka ile Altay seneler sonra buluştu. Eskişehirspor, Balıkesirspor gibi köklü takımlar da grupta mücadele edecek.

İlgili Konular: #Bornova #altay #Karşıyaka

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