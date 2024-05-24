Bodrum FK penaltılar ile Çorum FK'yı geçti ve adını finale yazdırdı!

Trendyol 1. Lig play-off yarı finalinde 1-1 biten ilk maçın rövanşında normal süresi 0-0 biten maçı Bodrum FK, Çorum FK'yı penaltı atışları sonucu 5-4 yenerek finale çıktı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.05.2024 - 19:14
Bodrum FK penaltılar ile Çorum FK'yı geçti ve adını finale yazdırdı!
Abone Ol google-news

Trendyol 1. Lig play-off yarı final 1-1'in rövanşında Bodrum FK ile Ahlatcı Çorum FK karşı karşıya geldi.

Bodrum Şehir Stadyumu'nda oynanan ve normal süresi 0-0 biten maçta uzatmalarda da gol sesi çıkmayınca karşılaşma penaltı atışlarına gitti.

Ev sahibi Bodrum FK, penaltılarda rakibine üstünlük kurarak Çorum FK'yı 5-4 yenerek finale çıktı.

Bodrum FK, finalde Sakaryaspor ile karşılaşacak. Karşılaşma 30 Mayıs Perşembe günü Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak.


Çorum FK haberleri Bodrum FK haberleri Trendyol 1.Lig haberleri Trendyol 1. Lig haberleri sakaryaspor haberleri
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Talim ve Terbiye Kurulu yeni müfredatı onayladı

Talim ve Terbiye Kurulu yeni müfredatı onayladı
Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu’nu TFF’ye şikayet etti

Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu’nu TFF’ye şikayet etti
Meteoroloji açıkladı: 23 Mayıs 2024 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji açıkladı: 23 Mayıs 2024 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?
Şarkıcı Bayhan hastaneye kaldırıldı!

Şarkıcı Bayhan hastaneye kaldırıldı!
Türkiye'nin en zehirli yılanı o ilde ilk kez görüntülendi

Türkiye'nin en zehirli yılanı o ilde ilk kez görüntülendi
Dursun Özbek’ten Erden Timur sorusuna yanıt: ‘Önümüzdeki süreçte…’

Dursun Özbek’ten Erden Timur sorusuna yanıt: ‘Önümüzdeki süreçte…’
Ekrem İmamoğlu'nun ‘Roma’ gezisi gündem oldu: Özgür Özel’den ilk yorum

Ekrem İmamoğlu'nun ‘Roma’ gezisi gündem oldu: Özgür Özel’den ilk yorum
Kavak Yelleri’nin kamera arkasına ait fotoğraflar ilk kez ortaya çıktı

Kavak Yelleri’nin kamera arkasına ait fotoğraflar ilk kez ortaya çıktı