Bodrum FK penaltılar ile Çorum FK'yı geçti ve adını finale yazdırdı!
Trendyol 1. Lig play-off yarı finalinde 1-1 biten ilk maçın rövanşında normal süresi 0-0 biten maçı Bodrum FK, Çorum FK'yı penaltı atışları sonucu 5-4 yenerek finale çıktı.
Trendyol 1. Lig play-off yarı final 1-1'in rövanşında Bodrum FK ile Ahlatcı Çorum FK karşı karşıya geldi.
Bodrum Şehir Stadyumu'nda oynanan ve normal süresi 0-0 biten maçta uzatmalarda da gol sesi çıkmayınca karşılaşma penaltı atışlarına gitti.
Ev sahibi Bodrum FK, penaltılarda rakibine üstünlük kurarak Çorum FK'yı 5-4 yenerek finale çıktı.
Bodrum FK, finalde Sakaryaspor ile karşılaşacak. Karşılaşma 30 Mayıs Perşembe günü Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak.
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