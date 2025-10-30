Cumhuriyet Gazetesi Logo
Bodrum FK, Türkiye Kupası'nda 5 golle turladı

Bodrum FK, Türkiye Kupası'nda 5 golle turladı

30.10.2025 17:01:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Bodrum FK, Türkiye Kupası'nda 5 golle turladı

Bodrum FK, Zonguldakspor'u son 25 dakikada bulduğu 5 golle mağlup etti ve kupada tur atladı.

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında Zonguldakspor ile Bodrum FK karşı karşıya geldi. Karaelmas Kemal Köksal Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Bodrum FK 5-0'lık skorla kazandı.

İlk yarısı 0-0 biten maçta Bodrum FK, 65. dakikadan sonra açıldı. 65 ve 74. dakikalarda Mert Yılmaz, 72. dakikada penaltıdan Zdravko Dimitrov, 75. dakikada Yusuf Sertkaya ve 86. dakikada İsmail Tarım galibiyeti getiren golleri attı.

1. Lig ekibi Bodrum Fk, adını 4. tura yazdırdı. 3. Lig ekibi Zonguldakspor ise kupaya veda etti.

İlgili Konular: #ziraat türkiye kupası #Bodrum FK #Zonguldakspor

İlgili Haberler

Bodrum FK, Adana Demirspor'u 3 golle geçti
Bodrum FK, Adana Demirspor'u 3 golle geçti Trendyol 1. Lig'in 5.haftasında Bodrum FK, Adana Demirspor'u 3-1 mağlup etti.
Antalyaspor, Mert Yılmaz'ı Bodrum FK'ye kiraladı
Antalyaspor, Mert Yılmaz'ı Bodrum FK'ye kiraladı Trendyol Süper Lig ekiplerinden Hesap.com Antalyaspor, defans oyuncusu Mert Yılmaz'ın Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sipay Bodrum FK'ye kiralandığını açıkladı.
Keçiörengücü, Bodrum FK'ye ilk mağlubiyetini tattırdı
Keçiörengücü, Bodrum FK'ye ilk mağlubiyetini tattırdı Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Keçiörengücü, konuk ettiği Bodrum FK'yi 2-1 mağlup etti. Ege temsilcisi, bu sezon ligde ilk mağlubiyetini aldı