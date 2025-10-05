Bodrum Yarı Maratonu’na 24 ülkeden 2 bin 150 sporcu katıldı

Bodrum, 3–5 Ekim 2025 tarihleri arasında sekizinci kez Bodrum Yarı Maratonu’na ev sahipliği yaptı. Bu yıl 24 ülkeden 2 bin 150 sporcunun katıldığı organizasyon, kentin en önemli spor etkinliklerinden biri olarak tamamlandı.

DÜNYA KOŞUCULARI BODRUM’DA

Mint Organizasyon tarafından düzenlenen yarışa Türkiye’nin yanı sıra Hollanda, Birleşik Krallık, İsveç, ABD, Rusya, Güney Kore, Almanya, Kanada, İsviçre, Çin, İran, Avusturya, İrlanda, Japonya, KKTC, Güney Afrika, Yeni Zelanda, Kazakistan, Zimbabve, Brezilya, Polonya ve Belarus’tan toplam 2 bin 150 sporcu katıldı. Bodrum Yarı Maratonu böylece, bu yıl da uluslararası bir buluşmaya sahne oldu.

COŞKULU START

Bodrum Belediye Meydanı’ndan verilen startlarla üç farklı mesafede yarışlar koşuldu.

21K’nın saat 07.30’daki startını Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Oktay Dumruk verdi. 10K ve 5K parkurlarının startı ise saat 07.45’te Bodrum Belediye Meydanı’ndan verildi. Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci de 10K’lık parkurda yer aldı. Sporcular, Myndos Kapısı, Antik Tiyatro ve Kumbahçe Sahili gibi simge noktaları içeren rotalarda mücadele etti.

DERECEYE GİRENLER BELİRLENDİ

Bodrum Yarı Maratonu’nun ardından dereceye giren sporcular belirlendi. 21K, 10K ve 5K’lık parkurlarda derece elde eden sporcular şu şekilde:

21K Erkekler

1- Ömer Oklu 01.16.46.73

2- Ege Yoldüren 01.17.43.54

3- Suat Karoğlu 01.19.21.51

21K Kadınlar

1- Özge Tunalı 01.40.59.38

2- Adina Vakhidova 01.43.55.53

3- Yuliva Yiyit 01.45.29.83

10K Erkekler

1- Ufuk Arda 33.42.00

2- Gökhan Gündoğan Şen 36.14.64

3- Salih Usta 37.00.20

10K Kadınlar

1- Esen Cıvlan 40.40.78

2- Aliye Ayta 43.38.47

3- Çağla Elmas 43.56.88

5K Erkekler

1- Vladimir Talanov 16.56.84 (Rusya)

2- Enes Kurt 17.18.10

3- Oktay Fırat 17.24.65

5K Kadınlar

1- Fatma Taş Tatlı 19.52.45

2- Anna Kantarmış 21.07.60

3- Lieia Bezlepkina 22.49.62

ERKEKLERDE 21K BİRİNCİSİ ÖMER OKLU: PARKURDA HER SENE BİZİ EKSTRA YENİLİKLER KARŞILIYOR

Erkekler 21K’da birinci gelen Ömer Oklu, ‘’İlk gününden beri Bodrum Yarı Maratonu’nu koşuyorum. Keyifle koşuyoruz ve organizasyondan çok memnunuz. Engin bey organizasyonu her sene daha kaliteli bir hale getiriyor. Bu kaliteyi yarışçıların katılımından da anlayabiliyoruz. Parkurda her sene bizi ekstra yenilikler karşılıyor. Bu sene çok farklı noktalarda müziksel olarak bizi karşılayan insanlar vardı.

Benim genel klasmanda 1’inci ve 2’nciliklerim vardı. 2’nci senemde de genel klasmanda 1’inci olmuştum. Bu sene de 1’inci olunca duygulandım. Bodrum’da koşmak çok güzel. Bizim için Ekim ayı demek Bodrum Yarı Maratonu demek’ şeklinde konuştu.

KADINLARDA 21K KAZANANI ÖZGE TUNALI: PARKURU ÇOK BEĞENDİĞİM İÇİN TEKRAR BODRUM’A GELDİM

Kadınlar 21K koşusunda birincilik kürsüsüne çıkan Özge Tunalı da, ‘’Yarış çok güzeldi. Geçen sene de katılmıştım. Parkuru çok beğendiğim için tekrar geldim. Çok keyifliydi. Bodrum’un farklı yerlerini görmek hoşuma gidiyor. O yüzden sanırım her yıl geleceğim. Koşarken sürprizlerle karşılaşmak oldukça keyifli oluyor. Geçen sene müzik alanı, bazı lokasyonlarda yoktu. Klasik müzik farklı bir atmosfer kattı. Yıl boyunca düzenli çalışmıştım, koşmayı çok seviyorum. Böyle bir sonuç almak da beni motive ediyor’’ diye konuştu.

ENGİN ÇETİNAY: BODRUM İÇİN MUHTEŞEM BİR GÜNDÜ

Mint Organizasyon Kurucusu Engin Çetinay, ‘’Muhteşem bir gündü. Günün ilk ışıkları ile başladık. Muhteşem bir hava vardı. Çok ciddi bir kalabalıkla tüylerim diken diken oluyor. Enerji çok güzeldi. Bu kadar koşucuya ev sahipliği yapmak ve onları ağırlamak bizim için çok güzel bir duyguydu. Koşularımızda performans odaklı değil sanat, müzik ve tarihle birleştirip ilerlemek istiyoruz. 10 tane müzik noktamız vardı. Törenden önce konserimiz vardı. Organizasyonumuzu daha da büyüterek devam edeceğiz’’ dedi.