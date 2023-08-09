Bodrumspor, Haqi Osman'ı kadrosuna kattı

Yayınlanma: 09.08.2023 - 08:00

Güncelleme: 09.08.2023 - 08:00

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bodrumspor, 21 yaşındaki Haqi Osman ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Son olarak Yeni Malatyaspor forması giyen Ganalı futbolcu Haqi Osman ile 4 yıllık sözleşme imzaladık. Haqi Osman'a formamız altında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.