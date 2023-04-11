Bodrumspor skoru koruyamadı, Pendikspor puanı kaptı!
Spor Toto 1. Lig'in 32. haftasında Bodrumspor ile Pendikspor karşı karşıya geldi. Bodrumspor, ilk 28 dakikada 2-0 öne geçti. Pendikspor, bulduğu 2 golle puana ortak oldu.
Spor Toto 1. Lig'in 32. haftasında Bodrumspor ile Pendikspor karşı karşıya geldi. Bodrum İlçe Stadı'nda oynanan mücadele 2-2 sona erdi.
Bodrumspor, 14. dakikada Kenan Özer ve 28. dakikada Gökdeniz Bayrakdar ile 2-0 öne geçti. Pendikspor, 42. dakikada Regattin'in penaltı golüyle farkı 1'e indirdi.
Leandro Kappel, 69. dakikada skora dengeyi getirdi.
Bu sonucun ardından Pendikspor 51, Bodrumspor ise 49 puana yükseldi.
Pendikspor, gelecek hafta Eyüpspor'a konuk olacak. Bodrumspor ise Tuzlaspor deplasmanına gidecek.
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