Bodrumspor'dan Başakşehir'e gönderme: Oyuncu 2014 elendi
Ziraat Türkiye Kupası'nda Bodrumspor, normal süresi ve uzatmaları 1-1 biten maçta Başakşehir'i Türkiye Kupası'ndan penaltılarla eledi. Maçın ardından Bodrumspor, "Oyuncu 2014 elendi" paylaşımı yaptı.
Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü Tur maçında Bodrumspor, normal süresi 1-1 sonuçlanan mücadelede Medipol Başakşehir'i (İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü) deplasmanda penaltı atışları sonunda 3-1 mağlup ederek tur atladı.
Turuncu lacivertli takımda Visca, Aleksic ve Epureanu penaltı atışlarını gole çeviremezken, tek gol Lima'nın ayağından geldi. Yeşil beyazlı takımda Sergen, Süleyman ve Oma penaltı atışlarını gole çevirirken, Mert penaltı atışından yararlanamadı.
Bodrumspor, 3-1'lik skorla tur atlayan taraf oldu.
"OYUNCU 2014 ELENDİ"
Bodrumspor, dijital yayın platformu Netflix'te yayınlanan Güney Kore yapımı Squid Game dizisinde geçen ve futbol kulüpleri de dahil olmak üzere tüm dünyada popülerleşen "Oyuncu ... elendi" paylaşımında bulundu.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Oyuncu 2014 elendi" notu düşüldü.
Oyuncu 2014 Elendi! #Bodrumspor pic.twitter.com/4cNdwtufwy— Bodrumspor (@Bodrumspor_AS) November 30, 2021
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