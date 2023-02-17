Bodrumspor'dan tarihi transfer

Spor Toto 1'inci Lig'de zirve mücadelesi veren Bodrumspor'dan tarihi bir transfer geldi. Bodrumspor, Endonezyalı Ronaldo Kwaeth'i kadrosuna kattı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17 Şubat 2023 - 18:53
Bodrumspor'dan tarihi transfer
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Spor Toto 1'inci Lig'de zirve mücadelesi veren Bodrumspor, Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem felaketinin ardından spor müsabakalarına ara verilen dönemde transfer gerçekleştirdi.

Ara transfer sezonunda Orgill, Umar, Eren, Gökdeniz ve Hakan'la sözleşme imzalayan yeşil-beyazlılar, Endonezyalı forvet Ronaldo Kwaeth'i de kadrosuna dahil etti.

Son olarak ülkesinde Madura United takımında forma giyen 18 yaşındaki futbolcu, Türkiye'de forma giyecek ilk Endonezyalı oyuncu olarak da kayıtlara geçti. Kwaeth, bu sezon Madura'da 8 maça çıkıp 1 kez fileleri sarstı.


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