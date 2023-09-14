Bojan Krkic, Barcelona'ya geri döndü!
Eski futbolcu Bojan Krkic, İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekibi Barcelona'nın altyapı futbol koordinatörlüğü görevine getirildi.
İspanya La Liga ekibi Barcelona'da teknik ekip kadrosu şekillenmeye devam ediyor.
Katalan ekibi, altyapı futbol koordinatörlüğü görevine 33 yaşındaki eski futbolcusu Bojan Krkic'in getirildiğini duyurdu.
BARCELONA ALTYAPISINDA YETİŞMİŞTİ
Kariyerine 2023 Mart ayında Vissel Kobe'de nokta koyan Sırp asıllı İspanyol Bojan Krkic, ilk kez teknik ekip kadrosunda görev yapacak.
2005 yılında altyapısından yetiştiği Barcelona'da A takıma yükselen Bojan Krkic, Katalan ekibinde 163 karşılaşmada 41 gol, 19 asistlik performans sergilemişti.
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