Yayınlanma: 23 Mart 2023 - 10:14

Güncelleme: 23 Mart 2023 - 10:14

Barcelona altyapısından yetişen ve son olarak Vissel Kobe forması giyen Bojan Krkic, 32 yaşında futbolu bıraktı. Peki, Bojan Krkic kimdir, nereli, kaç yaşında? Bojan Krkic futbolu neden bıraktı? Bojan Krkic ve Messi akraba mı? İşte ayrıntılar...

BOJAN KRKIC KİMDİR?

Bojan Krkic Perez, 28 Ağustos 1990 tarihinde İspanya'nın LIeida şehrinde dünyaya geldi. Sırbistan asıllı İspanyol forvet oyuncusu olan Bojan Krkic, 12.000.000 €'ya AS Roma takımına transfer oldu. 30 Ağustos 2012'de AS Roma'dan İtalyan ekibi Milan'a kiralık olarak gitti. 6 Temmuz 2013 tarihinde 1 yıllığına Ajax kulübüne kiralık olarak transfer oldu.

Genç yaşında FC Barcelona A Takımında forma giydi. Geleceğin yıldızlarından biri olarak görülüyor. Henüz 16 yaşındayken FC Barcelona A takımında ilk kez forma giydi. 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası'na Luis Aragonés tarafından çağrıldı fakat bunu kaldıramayacağını düşünerek affını istedi. Zlatan Ibrahimovic'in transfer edildiği zaman bile onu birçok kez yedek bırakabildi. Dünyanın en önemli yeteneklerinden biri olan Bojan Krkic 2010-2012 arası AS Roma'da forma giydi. 2012-2013 sezonunda AC Milan'da oynayan Krkic, sezon sonunda kiralık olarak Ajax'a gönderildi.

Bojan Krkic 'in babası Bojan'da futbolcuydu. 1980'li yıllarda Crvena zvezda'nın değişmez oyuncusuydu.

BOJAN KRKIC VE MESSİ AKRABA MI?

Bojan Krkic ve Lionel Messi'nin büyükbabaları kardeştir.

BOJAN KRKIC HANGİ TAKIMLARDA FUTBOL OYNADI?

2006-2007 Barcelona B

2007-2011 Barcelona

2011-2013 Roma

2012-2013 Milan (kiralık)

2013-2014 Barcelona

2013-2014 Ajax (kiralık)

2014-2019 Stoke City

2017 Mainz 05 (kiralık)

2017-2018 Alavés (kiralık)

2019-2021 Montreal Impact

2021- Vissel Kobe

BOJAN KRKIC MİLLİ TAKIM KARİYERİ

2006-2007 İspanya U-17

2007-2011 İspanya U-21

2008-2023 İspanya

2007 Katalonya