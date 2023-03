Yayınlanma: 22 Mart 2023 - 17:17

Güncelleme: 22 Mart 2023 - 17:19

"Senin Hakkında Sevdiğim Şeyler" dizisinin ve "Adı Çıkmış" filminin yıldız oyuncusu Amanda Bynes, Los Angeles sokaklarında çırılçıplak yürürken görüldü. Olaya tanık olan kişiler, Bynes'in yoldan geçen araçlara el salladığını ve "psikotik bir nöbet geçiriyorum" dediğini söyledi. Peki, Amanda Bynes kimdir, nereli, kaç yaşında? Amanda Bynes hastalığı ne? Amanda Bynes hangi filmlerde oynadı? İşte ayrıntılar...

AMANDA BYNES KİMDİR?

Amanda Laura Bynes, 3 Nisan 1986 tarihinde bir diş hekimi asistanı ve büro müdürü Lynn Bynes'in üç çocuğunun en küçüğü ve diş hekimi Rick Bynes'in kızı olarak California, Thousand Oaks'ta dünyaya geldi. Babası Katoliktir ve İrlandalı, Litvanya ve Polonya kökenlidir. Annesi Yahudi'dir (Romanya, Rusya ve Polonya'dan bir aileden). Bynes'in büyük dedesi Toronto, Ontario'lu Kanadalıdır.

Nickelodeon'da çektiği All That serisi, Amanda Show ve Hairspray filmi sayesinde ünlü oldu. Eğitimini Thousand Oaks Lisesinde gördü ve 2003'te mezun oldu.

Amanda Bynes, 13 yaşında kendi şovunu yaptı. Hollywood yapımcıları Brian Robbins ve Dan Schneider'ın dikkatini Los Angeles Laugh Factory'de bir şovda çekti.

AMANDA BYNES ÖZEL HAYATI

2008'de Bynes, MacFarlane'nin şovu Family Guy'ın bir bölümünde bir karakteri seslendirdikten sonra kısa bir süre Seth MacFarlane ile çıkmaya başladı. 2020'de Instagram sayfasında Paul Michael ile nişanlandığını duyurdu.

AMANDA BYNES HASTALIĞI NE?

Amanda Bynes'e, 2013 yılında bipolar bozukluk teşhisi konulmuştu.

AMANDA BYNES HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

2002Big Fat LiarKaylee

2003What a Girl WantsDaphne Reynolds

2005Love WreckedJenny Taylor

2006Seksi Futbolcu Viola Hastings

2007Hairspray Penny Pingleton

2007Sydney WhiteSydney White

2008Living ProofJamie

2010Easy AMarianne Bryant

AMANDA BYNES HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

1996–2000All That

1997–1999Figure It Out

1998 Blue's Clues

1999Arli$$

1999–2002 The Amanda Show Sunucu

2000 Double Dare 2000

2000Crashbox

2001The Drew Carey Show

2001The Nightmare Room

2002–2006 What I Like About You

2008 Family Guy

AMANDA BYNES ALDIĞI ÖDÜLLER

2004: Kids Choice Ödülü - Favori kadın film oyuncusu, What A Girl Wants

2003: Kids Choice Ödülü - Favori kadın film oyuncusu, Big Fat Liar

2003: Kids Choice Ödülü - Favori oyuncu, What I Like About You

2002: Kids Choice Ödülü - Favori oyuncu, What I Like About You

2001: Kids Choice Ödülü - Favori oyuncu, The Amanda Show

2000: Kids Choice Ödülü - Favori oyuncu, The Amanda Show

1997: Cable Ace Ödülü