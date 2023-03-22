Amanda Bynes kimdir, nereli, kaç yaşında? Amanda Bynes hastalığı ne? Amanda Bynes hangi filmlerde oynadı?
ABD'li oyuncu Amanda Bynes, Los Angeles sokaklarında çırılçıplak dolaşırken görüldü. Polis karakoluna götürülen Bynes, psikiyatrik gözetim altına alındı. Filmseverler, Amanda Bynes'in kim olduğunu ve hangi filmlerde rol aldığını merak ediyor. Peki, Amanda Bynes kimdir, nereli, kaç yaşında? Amanda Bynes hangi filmlerde oynadı?
"Senin Hakkında Sevdiğim Şeyler" dizisinin ve "Adı Çıkmış" filminin yıldız oyuncusu Amanda Bynes, Los Angeles sokaklarında çırılçıplak yürürken görüldü. Olaya tanık olan kişiler, Bynes'in yoldan geçen araçlara el salladığını ve "psikotik bir nöbet geçiriyorum" dediğini söyledi. Peki, Amanda Bynes kimdir, nereli, kaç yaşında? Amanda Bynes hastalığı ne? Amanda Bynes hangi filmlerde oynadı? İşte ayrıntılar...
AMANDA BYNES KİMDİR?
Amanda Laura Bynes, 3 Nisan 1986 tarihinde bir diş hekimi asistanı ve büro müdürü Lynn Bynes'in üç çocuğunun en küçüğü ve diş hekimi Rick Bynes'in kızı olarak California, Thousand Oaks'ta dünyaya geldi. Babası Katoliktir ve İrlandalı, Litvanya ve Polonya kökenlidir. Annesi Yahudi'dir (Romanya, Rusya ve Polonya'dan bir aileden). Bynes'in büyük dedesi Toronto, Ontario'lu Kanadalıdır.
Nickelodeon'da çektiği All That serisi, Amanda Show ve Hairspray filmi sayesinde ünlü oldu. Eğitimini Thousand Oaks Lisesinde gördü ve 2003'te mezun oldu.
Amanda Bynes, 13 yaşında kendi şovunu yaptı. Hollywood yapımcıları Brian Robbins ve Dan Schneider'ın dikkatini Los Angeles Laugh Factory'de bir şovda çekti.
AMANDA BYNES ÖZEL HAYATI
2008'de Bynes, MacFarlane'nin şovu Family Guy'ın bir bölümünde bir karakteri seslendirdikten sonra kısa bir süre Seth MacFarlane ile çıkmaya başladı. 2020'de Instagram sayfasında Paul Michael ile nişanlandığını duyurdu.
AMANDA BYNES HASTALIĞI NE?
Amanda Bynes'e, 2013 yılında bipolar bozukluk teşhisi konulmuştu.
AMANDA BYNES HANGİ FİLMLERDE OYNADI?
2002Big Fat LiarKaylee
2003What a Girl WantsDaphne Reynolds
2005Love WreckedJenny Taylor
2006Seksi Futbolcu Viola Hastings
2007Hairspray Penny Pingleton
2007Sydney WhiteSydney White
2008Living ProofJamie
2010Easy AMarianne Bryant
AMANDA BYNES HANGİ DİZİLERDE OYNADI?
1996–2000All That
1997–1999Figure It Out
1998 Blue's Clues
1999Arli$$
1999–2002 The Amanda Show Sunucu
2000 Double Dare 2000
2000Crashbox
2001The Drew Carey Show
2001The Nightmare Room
2002–2006 What I Like About You
2008 Family Guy
AMANDA BYNES ALDIĞI ÖDÜLLER
2004: Kids Choice Ödülü - Favori kadın film oyuncusu, What A Girl Wants
2003: Kids Choice Ödülü - Favori kadın film oyuncusu, Big Fat Liar
2003: Kids Choice Ödülü - Favori oyuncu, What I Like About You
2002: Kids Choice Ödülü - Favori oyuncu, What I Like About You
2001: Kids Choice Ödülü - Favori oyuncu, The Amanda Show
2000: Kids Choice Ödülü - Favori oyuncu, The Amanda Show
1997: Cable Ace Ödülü
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