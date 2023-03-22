Şahan Gökbakar sordu: İntikam peşinde koşan siyasetçi kimdir?
Ünlü komedyen Şahan Gökbakar, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla isim vermeden Memleket Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yi eleştirdi.
Seçimlere sayılı gün kala Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanı adayı olmak istemesine ve Millet İttifakı'na ilişkin kullandığı sert ifadelere yönelik tepkiler de sürüyor.
Son olarak ünlü komedyen ve oyuncu Şahan Gökbakar, Twitter hesabından İnce'nin ismini vermeden bir mesaj paylaştı.
"ÜLKESİNİN MEVCUT DURUMUNU HİÇ İPLEMEDEN..."
Gökbakar, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Mevcut iktidarı devirmek üzere cumhurbaşkanı adayı olan ve bu hareketi sadece ve sadece mevcut iktidara yarayan, eski partisinden yaralı olduğu için, ülkesinin mevcut durumunu hiç iplemeden intikam peşinde koşan siyasetçi kimdir?"
Mevcut iktidarı devirmek üzere cumhurbaskanı adayı olan ve bu hareketi sadece ve sadece mevcut iktidara yarayan, eski partisinden yaralı olduğu için,ülkesinin mevcut durumunu hiç iplemeden intikam peşinde koşan siyasetçi kimdir?— Şahan Gökbakar (@sgokbakar) March 22, 2023
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