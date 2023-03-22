Sosyal Demokrat Partisi Eş Genel Başkanı Lars Klingbeil kimdir?

Yayınlanma: 22 Mart 2023 - 15:37

Güncelleme: 22 Mart 2023 - 17:29

SPD Eş Genel Başkanı Lars Klingbeil ile Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın ortak cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdağlu ile görüştü.

LARS KLİNGBEIL KİMDİR?

1978 yılında Almanya'da doğdu. 1999 yılında Hannover Üniversitesi'nde siyaset bilimi okumaya başladı. 2004 yılında yüksek lisans derecesi ile mezun oldu.

SİYASİ YAŞAMI

2001-2004 yılları arasında SDP'ye yakınlığı ile bilinen Friedrich Ebert Vakfı'ndan burs aldı.

Üniversitedeyken 2001'den 2003'e kadar Şansölye Gerhard Schröder'nin seçim bölge ofislerinde çalıştı. Eğitimini tamamladıktan sonra Sosyal Demokrat Parti'nin Kuzey Ren-Vestfalya eyaleti teşkilatlarında gençlik eğitimi danışmanı olarak çalıştı.

İlk meclis üyeliği deneyimi 2005'te bir milletvekilinin istifasının ardından yerine 9 ay vekalet etmesiyle başladı. 2005 genel seçimlerinin ardından bu görevini bıraktı ve Aşağı Saksonya eyaleti SDP başkanının özel kalem müdürü olarak görev yaptı.

2009 genel seçimlerinde Aşağı Saksonya milletvekili olarak Federal Meclis'e girmeyi başardı. 2009'dan beri Savunma ile Kültür ve Medya Komitelerinin bir üyesidir. Meclis'te Aşağı Saksonya milletvekilleri grubunun liderliğini yapmaktadır. Ayrıca 2010'dan 2013'e kadar Alman-Rus Dostluk Grubu'nun başkanlığını yaptı.