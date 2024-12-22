Boksun iki efsanesi karşılaştı: 190 milyon dolarlık dev rövanşta kazanan belli oldu!
Boksta ağır sikletin iki efsanesini karşı karşıya getiren rövanş maçında Oleksandr Usyk, Tyson Fury'yi yenerek WBA, WBC ve WBO kemerlerini korudu.
Suudi Arabistan'da "Riyad Sezonu" etkinlikleri kapsamında düzenlenen boks maçında, ağır sikletin iki efsanesi Ukraynalı Oleksandr Usyk ile İngiliz Tyson Fury, rövanş için Kingdom Arena'da karşı karşıya geldi.
OLEKSANDR USYK KEMERİNİ KORUDU
Oleksandr Usyk, 190 milyon dolar ödüllü maçta İngiliz rakibi Tyson Fury'yi bir kez daha mağlup ederek WBA, WBC ve WBO kemerlerini korudu ve ağır sıklet boksunun şampiyonu olmayı sürdürdü.
38 yaşındaki boksör, dünya ağır sıklet şampiyonluğu için yapılan mücadelede, hakemlerin ortak kararıyla 116-112, 116-112 ve 116-112'lik skorlarla galip gelerek kemerlerini korumayı başardı.
Profesyonel boks kariyerinde henüz yenilgisi olmayan Oleksandr Usyk 23. galibiyetini elde etti.
TYSON FURY'YE ÖVGÜ
Usyk, rakibi Tyson Fury hakkında da övgü dolu sözler sarf etti ve "O harika bir dövüşçü ve mükemmel bir rakip. 24 rauntta inanılmaz bir mücadele verdik. Kariyerim için gerçekten harika bir deneyimdi" ifadelerini kullandı.
TOPLAM ÖDÜL 190 MİLYO DOLAR
Usyk ile Fury arasındaki dövüşün toplam ödülü 190 milyon dolar. Karşılaşmadan galip ayrılan Usyk'in kazancı yaklaşık 100 milyon dolar civarında.
İlk karşılaşmada Usyk, şampiyon olmasına rağmen 45 milyon dolar almış, Fury ise kaybetmesine rağmen 100 milyon dolarlık ödülün sahibi olmuştu.
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