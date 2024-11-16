Jake Paul'dan Mike Tyson'a büyük jest!
Milyonların beklediği karşılaşmada Jake Paul, Mike Tyson'ı maç puanıyla mağlup etti. Jake Paul'dan ringde Mike Tyson'a büyük alkış alan bir jest geldi.
Haftalardır beklenen Mike Tyson-Jake Paul karşılaşmasında zafer Jake Paul'un oldu.
Mike Tyson'ı 78-76'lık maç puanıyla mağlup etmeyi başaran Jake Paul'un mücadelenin ardından rakibi olan efsanevi boksöre yaptığı hareket ise çok konuşuldu.
JAKE PAUL'A TOKAT ATMIŞTI
Maçtan 1 gün önce ikili tartıya çıkmış ardından ise Mike Tyson, Jake Paul'a ayağına bastığı gerekçesiyle tokat atmıştı. Yaşananların ardından ikili ringde birbirine karşı oldukça sakin bir dövüş gerçekleştirdi.
MIKE TYSON'IN ÖNÜNDE EĞİLDİ
Karşılaşmanın ardından Jake Paul, ikon olarak gördüğü Mike Tyson'a alkış alan bir jestte bulundu. Jake Paul mücadelenin sona ermesiyle birlikte Mike Tyson'ın önünde eğildi. Tribünler o anlara alkışlarıyla eşlik ederken Tyson da Paul'a elini uzattı.
İkili daha sonra kafa kafaya geldi ve Paul ellerini Tyson'ın omuzuna atarak bir kez daha saygı gösterisinde bulundu.
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