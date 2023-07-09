Bölgesel Amatör Lig hakemi Öykü Akyazı yaşamını yitirdi
TFF, Bölgesel Amatör Lig hakemi Öykü Akyazı'nın yaşamını yitirdiğini duyurdu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Elazığ Bölgesi hakemlerinden Öykü Akyazı'nın yaşamını yitirdiğini duyurdu.
Bölgesel Amatör Lig hakemi Öykü Akyazı'nın uzun süredir mücadele ettiği amansız bir hastalığın ardından hayatını kaybettiği belirtildi.
TFF'nin açıklamasında, "Öykü Akyazı'nın uzun süredir devam eden amansız hastalığı nedeniyle vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Öykü Akyazı'ya Allah'tan rahmet dileriz. Ailesine, sevenlerine ve hakem camiasına başsağlığı ve sabır diliyoruz" denildi.
Elazığ Bölgesi hakemlerinden Öykü Akyazı’nın bir süreden beri devam eden amansız hastalığı nedeniyle vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.— TFF (@TFF_Org) July 9, 2023
Merhum Öykü Akyazı’ya Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve hakem camiasına başsağlığı dileriz. pic.twitter.com/f6qZOrWt0W
En Çok Okunan Haberler
-
- Emeklilere mini refah!
- Tiran’ın kalan yeraltı şehirleri
- Şeyhin bir oğlu müdür, diğeri imam!
- Kremlin'den Türkiye'ye tepki
- 'Acı reçete' sonrası yeni ekonomi mesajları
- Bakan Koca açıkladı
- 'Müslüman o haçı giyemez'
- Hande Yener konseri iptal edildi
- 102 milyon araç geçmesi gerekiyordu...
- Fenerbahçe'den 'Atatürk Stadı' için ilk adım