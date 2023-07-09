Bölgesel Amatör Lig hakemi Öykü Akyazı yaşamını yitirdi

Yayınlanma: 09.07.2023 - 16:30

Güncelleme: 09.07.2023 - 16:30

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Elazığ Bölgesi hakemlerinden Öykü Akyazı'nın yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Bölgesel Amatör Lig hakemi Öykü Akyazı'nın uzun süredir mücadele ettiği amansız bir hastalığın ardından hayatını kaybettiği belirtildi.

TFF'nin açıklamasında, "Öykü Akyazı'nın uzun süredir devam eden amansız hastalığı nedeniyle vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Öykü Akyazı'ya Allah'tan rahmet dileriz. Ailesine, sevenlerine ve hakem camiasına başsağlığı ve sabır diliyoruz" denildi.