Bologna'yı 2 golle yendi: Juventus'tan üst üste 3. galibiyet

19.04.2026 23:51:00
İtalya Serie A'da Juventus, sahasında Bologna'yı 2-0 mağlup etti. Ligde üst üste üçüncü galibiyetini elde eden Juventus, yenilmezlik serisini yedi maça çıkardı.

İtalya Serie 33. hafta maçında Juventus, sahasında Bologna'yı konuk etti. Juventus, Allianz Stadyumu'nda oynanan maçı 2-0'lık skorla kazandı.

Juventus'a galibiyeti getiren golleri 2. dakikada Jonathan David, ve 57. dakikada Khephren Thuram attı.

Ev sahibi ekip Juventus'ta milli futbolcumuz Kenan Yıldız, 72. dakikada oyuna dahil oldu.

Juventus, bu sonucun ardından ligde üst üste üçüncü galibiyetini elde etti ve yenilmezlik serisini yedi maça çıkardı. Bologna, ligde iki maç sonra mağlubiyet yaşadı.

Bu sonucun ardından Juventus, ligde 63 puana yükseldi ve Şampiyonlar Ligi iddiasını sürdürdü. Bologna, 48 puanda kaldı.

Ligin gelecek haftasında Juventus, Milan deplasmanına gidecek. Bologna, sahasında Roma'yı konuk edecek.

İlgili Konular: #juventus #bologna

Juventus'ta antrenmanlara geri dönen Kenan Yıldız, Bologna maçında forma giyebilecek.
İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekibi Juventus'un 28 yaşındaki İtalyan oyuncu Manuel Locatelli ile yeni sözleşme imzalayacağı kaydedildi.
Arsenal ve Juventus'un Avusturyalı eski kalecisi Alexander Manninger, 48 yaşında hayatını kaybetti.