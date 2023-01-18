Bolu Belediyespor'da Alper Erdoğuş dönemi

Yayınlanma: 18 Ocak 2023 - 08:14

Güncelleme: 18 Ocak 2023 - 08:14

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi takımlarından Bolu Belediyespor'da başantrenörlüğe Alper Erdoğuş getirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, Salih Yergin'le yolların ayrılması sonrası başantrenörlük görevi için Alper Erdoğmuş'la sezon sonuna anlaşmaya varıldığı ve kendisiyle sözleşme imzalandığı belirtildi.

Erdoğuş'a yeni görevinde başarı dileğinde bulunuldu.