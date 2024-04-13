Boluspor 3 maç sonra kazandı!
Trendyol 1.Lig'in 30. haftasında Boluspor, konuk ettiği Ümraniyespor'u 1-0 mağlup etti ve 3 maçlık hasretine son verdi.
Trendyol 1.Lig'in 30. haftasında Boluspor, Ümraniyespor'u konuk etti.
Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 1-0 kazandı.
Boluspor'un golünü 86. dakikada Tunahan Çiçek kaydetti.
3 maçlık galibiyet hasretine son veren Boluspor puanını 46'ya yükseltti. Galibiyet hasreti 3 maça çıkan Ümraniyespor ise 34 puanda kaldı.
Ligde bir sonraki hafta Boluspor, Eyüpspor'a konuk olacak. Ümraniyespor ise Kocaelispor'u ağırlayacak.
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