Boluspor, evinde Ümraniye'ye geçit vermedi

Trendyol 1. Lig 11. hafta maçında Boluspor, evinde Ümraniyespor'u 3-0 mağlup etti.

Boluspor, evinde Ümraniye'ye geçit vermedi
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.11.2024 - 22:06

Trendyol 1. Lig 11. hafta maçında Boluspor, Ümraniyespor ile karşı karşıya geldi. 

Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 3-0 kazandı.

Boluspor'a galibiyeti getiren goller 18. dakikada Paul Mukairu, 75. dakikada Berk Yıldız ve 90+7. dakikada Khouma Babacar'dan geldi

Ümraniyespor'da Tomislav Glumac, 61. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. 

Bu galibiyetle birlikte Boluspor, puanını 18'e çıkartırken Ümraniyespor; 17 puanda kaldı.

Boluspor, bir sonraki maçında ligde Bandırma deplasmanına gidecek.

Ümraniyespor ise evinde Iğdır FK'yı ağırlayacak.


Etiketler: #Trendyol 1. Lig #Boluspor #Ümraniyespor
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