Boluspor, forvet oyuncusu Ibrahima Balde'yi renklerine bağladı
Son olarak Süper Lig takımlarından Giresunspor forması giyen golcü oyuncu Ibrahima Balde Boluspor'a transfer oldu.
Spor Toto 1. Lig takımlarından Boluspor, forvet oyuncusu Ibrahima Balde'yi transfer etti.
Kulüpten yapılan açıklamada, 33 yaşındaki Balde ile 2 yıllık anlaşma imzalandığı belirtildi.
Ibrahima Balde, geçen sezon Giresunspor'da forma giymişti.
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