Boluspor, forvet oyuncusu Ibrahima Balde'yi renklerine bağladı

Son olarak Süper Lig takımlarından Giresunspor forması giyen golcü oyuncu Ibrahima Balde Boluspor'a transfer oldu.

cumhuriyet.com.tr
31 Temmuz 2022 Pazar, 22:36
Boluspor, forvet oyuncusu Ibrahima Balde'yi renklerine bağladı
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Spor Toto 1. Lig takımlarından Boluspor, forvet oyuncusu Ibrahima Balde'yi transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, 33 yaşındaki Balde ile 2 yıllık anlaşma imzalandığı belirtildi.

Ibrahima Balde, geçen sezon Giresunspor'da forma giymişti.


Ibrahima Balde Boluspor transfer

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