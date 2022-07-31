Giresunspor taraftarından 'Canikli' tezahüratı: 'Elini Giresun'dan çek'
Giresunspor taraftarı AKP'li Nurettin Canikli'ye atıf yaparak 'Canikli elini Giresun’dan çek' tezahüratı yaptı.
Süper Lig ekibi Giresunspor bugün hazırlık maçında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi.
Gazeteci Metin Cihan, Giresun Çotanak Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmada Giresunspor taraftarının dikkat çeken tezahüratını sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaştı.
AKP'li Nurettin Canikli'ye atıfta bulunan Giresunspor taraftarı, 'Canikli elini Giresun’dan çek' tezahüratı yaptı.
giresunspor tribününde “canikli elini giresun’dan çek” tezahüratları pic.twitter.com/Dp15c1p1E4— metin cihan (@metcihan) July 31, 2022
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