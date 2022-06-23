Boluspor, Gökhan Alsan'la 2 yıllık sözleşme imzaladı
Spor Toto 1. Lig takımı Boluspor, orta saha oyuncusu Gökhan Alsan ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Boluspor yeni sezon transfer çalışmalarına başladı. Kırmızı-beyazlı kulüp, geçtiğimiz sezon Erzurumspor forması giyen Gökhan Alsan ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Kulübün Karaçayır mahallesinde bulunan tesislerinde düzenlenen imza töreninde konuşan Boluspor Başkan Yardımcısı Samet Karakış, “Bugün Gökhan ile başlayalım dedik. Sıkıntılarımız da vardı. Kulübümüzün eskiye yönelik 25 tane futbolcu ile sözleşmesini bitirmeye çalışıyoruz. Paralarını ödemeye çalışıyoruz. Bunları yaparken de dikkatli olmaya çalışıp yeni transferler yapmaya çalışıyoruz. Bunun için biraz ağırdan aldık. Şu an için 3-4 tane bitirmiş olduğumuz oyuncumuz var. Gökhan'la Bismillah diyelim dedik” şeklinde konuştu.
Boluspor'la anlaşan Gökhan Alsan ise, “Boluspor camiasına katıldığım için çok mutluyum. Şehre indiğim andan itibaren çok güzel karşılamalar oldu. Misafirperverlikleri beni çok mutlu etti. Yeni yapılanma, proje beni çok etkiledi. Burada olduğum için çok mutluyum” ifadelerini kullandı.
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