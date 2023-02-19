Boluspor ile Düzcespor depremzedeler için karşı karşıya geldi
TFF 1. Lig ekibi Boluspor ile TFF 2. Lig ekibi Düzcespor, geliri Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremde zarar gören yurttaşlar için kullanılacak mücadelede karşılaştı.
TFF 1. Lig takımlarından Dyorex Boluspor, Kahramanmaraş merkezli depremlerde zarar gören 11 ildeki depremzedeler yararına oynanan maçta TFF 2. Lig takımlarından Düzce Cam Düzcespor'u ağırladı.
Geliri depremzedelere bağışlanacak olan ve Bolu Atatürk Stadı'nda yapılan karşılaşmayı, Can Durgut, Hakan Erkan, Batuhan Topçu hakem üçlüsü yönetti.
Oyuna ikinci yarıda giren Safa Kınalı, 54. dakikada attığı golle Dyorex Boluspor'u 1-0 öne geçirdi. Geri kalan dakikalarda gol kaydedilemeyen maçı ev sahibi ekip bu skorla kazandı.
ATKILAR DEPREMZEDELER İÇİN ATILDI
Taraftarlar, müsabaka boyunca depremde zarar gören illerin isimlerini söyleyip, "En büyük Türkiye" tezahüratı yaptı.
Bu arada, karşılaşmanın 80. dakikasında iki takımın taraftarları, kulüp atkılarını satılması için saha kenarına attı. Görevliler tarafından toplanan atkıların satışından elde edilecek gelirin de depremzedelere gönderileceği aktarıldı.
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