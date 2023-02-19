Konuştuğu kişinin depremzede olduğunu fark etti: 'Hocam biz dolandırıcıyız' dedi

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde yıkım yaratan depremin ardından Elazığ’da iddiaya göre sahte araç kiralama firması üzerinden dolandırıcılık yapan şahıs, araç kiralamak isteyenin depremzede olduğunu fark edince 'Hocam biz dolandırıcıyız' dedi.

İHA
Yayınlanma: 19 Şubat 2023 - 16:53
Konuştuğu kişinin depremzede olduğunu fark etti: 'Hocam biz dolandırıcıyız' dedi
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Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde 11 ilde binlerce insan hayatını kaybetti ve yaralandı.

Yaşanan felaketin ardından özellikle Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay’dan depremzedeler Elazığ’a akın etti.

Elazığ’da iddiaya göre bir depremzede, araç kiralamak için internet sitesinden bulduğu bir araç kiralama firması ile telefonda görüşerek, mesajlaşmaya başladı.

DOLANDIRICI 'ARAÇ KİRALAMA DOLANDIRICISI ÇOK VAR' DEDİ

Dolandırıcı ile yurttaş arasındaki diyalog herkesi hayrete düşürdü. Konuştuğu kişinin depremzede olduğunu anlayan dolandırıcı mesajda, “Hocam biz dolandırıcıyız. Ben depremzede dolandıramam. Araç kiralama dolandırıcısı çok var. Dikkatli olun. Sahte sitelere paranızı kaptırmayın. Havale ve EFT ile sakın para atmayın. Allaha emanet olun” yazdı. 

Dolandırıcı ayrıca güvenli sitelerin linklerini de depremzedeye göndererek, dikkatli olması konusunda uyardı. Sosyal medyada paylaşılan mesajlaşma fotoğrafları binlerce etkileşim aldı. 



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