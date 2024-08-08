Boluspor, kaleci Kubilay Anteplioğlu'nu transfer etti

Trendyol 1. Lig takımı Boluspor, kaleci Kubilay Anteplioğlu'nu renklerine bağladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.08.2024 - 22:28
Boluspor, kaleci Kubilay Anteplioğlu'nu transfer etti
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Trendyol 1. Lig takımı Boluspor, kaleci Kubilay Anteplioğlu'nu renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Kubilay Anteplioğlu ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtilerek, 11 Eylül 1992 doğumlu oyuncunun futbola Yozgatspor'da başladığı kaydedildi.

Kubilay Anteplioğlu'nun daha önce 1461 Trabzon, Fethiyespor, Sarıyer, İKAS Eyüpspor, Kırklarelispor ve Pendikspor'da forma giydiği ifade edildi.


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