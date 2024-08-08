Boluspor, kaleci Kubilay Anteplioğlu'nu transfer etti
Trendyol 1. Lig takımı Boluspor, kaleci Kubilay Anteplioğlu'nu renklerine bağladı.
Trendyol 1. Lig takımı Boluspor, kaleci Kubilay Anteplioğlu'nu renklerine bağladı.
Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Kubilay Anteplioğlu ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtilerek, 11 Eylül 1992 doğumlu oyuncunun futbola Yozgatspor'da başladığı kaydedildi.
Kubilay Anteplioğlu'nun daha önce 1461 Trabzon, Fethiyespor, Sarıyer, İKAS Eyüpspor, Kırklarelispor ve Pendikspor'da forma giydiği ifade edildi.
Spor Haberleri
- Abdullah Avcı: 'Taraftardan özür diliyoruz'
- Filenin Sultanları bronz madalya maçına çıkacak!
- Kubilay Anteplioğlu, Boluspor'da!
- Ankaragücü, Renat Dadashov'u transfer etti
- Hakan Reçber, madalya şansını yitirdi
- Trabzonspor'da Abdullah Avcı'ya istifa çağrısı!
- Trabzonspor, Rapid Wien'e mağlup oldu
- Sivasspor'da iki imza birden!
- Hull City, Galatasaray'ın rakibinden transfer yaptı!
- Hatice Kübra İlgün, Paris 2024'e veda etti
En Çok Okunan Haberler
-
- Yabancıların yıl sonu dolar tahmini belli oldu
- Erkan Baş'tan, Kurtulmuş ziyareti sonrası açıklama
- Milli oyuncu için rekor teklif!
- Merkez Bankası enflasyon tahminini açıkladı
- 'TikTok maalesef şeytanın avukatlığını yapıyor '
- Eylem Tok'un mahkemeye sunduğu mektubu ortaya çıktı
- Domates üreticilerinin eylemine müdahale!
- Mossad’ın AKPxCHP operasyonu
- 2 doktor 'cinayet şüphesiyle' gözaltına alındı
- Kanser hastaları başka kentlere gitmek zorunda