Bonservis bedeli belli oldu: Fenerbahçe sol bek transferini bitiriyor!

Hareketli günler geçiren Fenerbahçe sol bek transferinde sona yaklaştı.

23 yaşındaki sol bek Archie Brown için Gent ile anlaşmaya varıldığı iddia edildi.

NTV Spor'da yer alan habere göre; Fenerbahçe'nin Archie Brown için Gent'e yaklaşık 9 milyon Euro bonservis bedeli ödemesi bekleniyor. Sarı lacivertliler oyuncu ile de 4 yıllık anlaşmaya vardı.

Derby County altyapısında yetişen Archie Brown daha sonra Lausanne-Sport'ta oynadı. Gent, 2023-2024 sezonu başında 4 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında İngiliz sol beki renklerine bağladı.