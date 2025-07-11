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Bonservis bedeli belli oldu: Fenerbahçe sol bek transferini bitiriyor!

Bonservis bedeli belli oldu: Fenerbahçe sol bek transferini bitiriyor!

11.07.2025 09:43:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Bonservis bedeli belli oldu: Fenerbahçe sol bek transferini bitiriyor!

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin, 23 yaşındaki sol bek Archie Brown için Gent ile anlaştığı iddia edildi.

Hareketli günler geçiren Fenerbahçe sol bek transferinde sona yaklaştı. 

23 yaşındaki sol bek Archie Brown için Gent ile anlaşmaya varıldığı iddia edildi. 

NTV Spor'da yer alan habere göre; Fenerbahçe'nin Archie Brown için Gent'e yaklaşık 9 milyon Euro bonservis bedeli ödemesi bekleniyor. Sarı lacivertliler oyuncu ile de 4 yıllık anlaşmaya vardı. 

Derby County altyapısında yetişen Archie Brown daha sonra Lausanne-Sport'ta oynadı. Gent, 2023-2024 sezonu başında 4 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında İngiliz sol beki renklerine bağladı.

 

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