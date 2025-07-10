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Kulüpler anlaştı... Fenerbahçe'nin Asensio transferinde tek engel kaldı!

Kulüpler anlaştı... Fenerbahçe'nin Asensio transferinde tek engel kaldı!

10.07.2025 16:16:00
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Cumhuriyet Spor
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Kulüpler anlaştı... Fenerbahçe'nin Asensio transferinde tek engel kaldı!

Fenerbahçe'nin Marco Asensio için PSG ile anlaştığı iddia edilirken, İspanyol futbolcunun yapılan maaş teklifini kabul etmediği öne sürüldü.

Fenerbahçe'de Jhon Duran'ın ardından transfer çalışmalarına devam ediyor. Sarı-lacivertliler, bir süredir gündemde yer alan Marco Asensio transferi için önemli bir aşama kaydetti.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Fenerbahçe ile Paris Saint-Germain, Marco Asensio için anlaşmaya vardı.

Sarı-lacivertliler, Asensio'ya yıllık 9 milyon Euro maaş teklif etti. Ancak İspanyol futbolcu, bu teklifi yeterli bulmadı ve maaşın artırılmasını talep etti. Asensio ile sözleşme görüşmeleri başladı.

Güncel piyasa değeri 20 milyon Euro olarak gösterilen 29 yaşındaki futbolcunun kulübü Paris Saint-Germain ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.

Geçen sezonun ikinci yarısında Premier Lig ekibi Aston Villa'ya kiralanan Asensio, İngiliz ekibinde 21 maçta 8 gol attı ve 1 asist yaptı.

 

 

 

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