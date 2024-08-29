Bonservis bedeli belli oldu: Napoli, Lukaku transferini duyurdu!
İtalya Serie A ekiplerinden Napoli, Chelsea'den Belçikalı golcü Romelu Lukaku'yu kadrosuna kattığını açıkladı. İtalyan devi Lukaku transferini resmen duyurdu!
İtalya'da Roma ve Inter formaları giyen Romelu Lukaku'nun yeni takımı başka bir İtalyan kulübü oldu.
Napoli, Chelsea'den Belçikalı golcü Romelu Lukaku'yu kadrosuna kattığını açıkladı.
CHELSEA'YE ÖDENECEK RAKAM
İtalyan ekibinin, oyuncu için İngilizlere, 30+15 milyon Euro ödeyeceği belirtildi.
Napoli, Lukaku ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı ifade edildi.
Geçen sezonu Roma'da kiralık geçiren Lukaku, İtalyan ekibinde 47 maçta 21 gol ve 4 asistlik performans gösterdi.
Spor Haberleri
- Tahkim Kurulu'ndan Ali Koç'un cezasına indirim!
- UEFA'dan Trabzonspor'a ceza!
- Romelu Lukaku, İtalyan devine imzayı attı!
- Nurcihan Ekinci kimdir?
- Wout Weghorst'un yeni takımı belli oldu!
- İtalyan yıldızın yeni takımı resmen açıklandı!
- Eski Fenerbahçeli yeni takımına imzayı attı!
- 'Dursun Özbek benim 50 yıllık ağabeyim ancak...'
- Galatasaray'dan 5 yeni imza!
- Beşiktaşlıdan 2 Rus kulübüne ret!
En Çok Okunan Haberler
-
- Narin'in ağabeyi kendi kendini ısırmış!
- Gözaltına alınan kişi hakkında flaş gelişme!
- Narin'in kaybında dikkat çeken 'amca' ayrıntısı
- Vaniköy’deki araziyi sahibinden dinleyin!
- Metrobüs kazasında yeni gelişme
- Ünlü oyuncunun oğlu ömür boyu hapis cezası aldı!
- Cemal Enginyurt’tan sert yanıt!
- İmamoğlu'ndan metrobüs kazasına ilişkin açıklama
- Vergi rekortmeni listesinin 73 ismi açıklanmadı
- Husiler, yanan petrol gemisi için karar verdi