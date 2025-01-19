Bonservis bedeli belli oldu: Trabzonspor, Zubkov transferinde sona yaklaştı!
Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'un, Shaktar Donetsk forması giyen Oleksandr Zubkov ile anlaşmaya yakın olduğu iddia edildi.
Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'un Ukraynalı futbolcu Oleksandr Zubkov'un transferi için Shakhtar Donetsk ile görüşmelerinde sona geldiği iddia edildi.
Ukrayna basınında yer alan haberlere göre, iki kulüp Zubkov transferinde anlaşmaya vardı.
Haberde, 28 yaşındaki sağ kanat oyuncusunun birkaç gün içinde Trabzon'a giderek sağlık kontrolünden geçecek ve sözleşme imzalayacağı belirtildi. Öte yandan Trabzonspor'un Zubkov için Shakhtar Donetsk'e 6 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği öne sürüldü.
Bu sezon 19 maça çıkan Oleksandr Zubkov, 7 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.
TRABZONSPOR'UN PAYLAŞIMINI BEĞENDİ
Shakhtar ile Antalya'da kampta bulunan Zubkov, transfer süreci devam ederken dikkat çeken bir hamle ile Trabzonspor'un sosyal medyadan paylaştığı antrenman fotoğraflarını beğendi. Bu gelişme taraftarları heyecanlandırırken transferde olumlu bir gelişme yaşandığı şeklinde yorumlandı.
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