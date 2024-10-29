Booker ve Durant ikilisi 63 attı, Lakers'a ilk yenilgisini tattırdı!

Yayınlanma: 29.10.2024 - 09:49

Güncelleme: 29.10.2024 - 09:49

Phoenix Suns, yıldızları Devin Booker ve Kevin Durant'in sırasıyla 33 ve 30 sayılık performansları sayesinde Los Angeles Lakers'a karşı 109-105 galibiyete ulaştı.

Bradley Beal'ın 15 sayı, Royce O'Neale'ın ise 12 sayı ve 9 ribaundla katkı sağladığı Suns ekibi, ilk çeyrekte düştüğü 18 sayılık farkı kapatarak dört maçta üçüncü kez galip gelmeyi başardı.

Bu sezon üst üste üç galibiyet aldıktan sonra ilk yenilgisini alan Lakers'ta ise Anthony Davis 29 sayı ve 15 ribaundla takımın en skorer ismi olurken, Austin Reaves 23 sayıyla, Rui Hachimura 20 sayı ve 10 ribaundla, D'Angelo Russell ise 14 sayı ve 8 asistle oynadı.

LeBron James, denediği 14 şutun yalnızca 3'ünde isabet bulabilerek maçı 11 sayıyla kapatırken, 8 de asist yaptı.

Lakers Çarşamba günü Cleveland Cavaliers ile karşılaşacak ve Suns'ın sezonu ise Perşembe günü LA Clippers'a karşı devam edecek.

İşte gecenin diğer skorları:

Wizards 121-119 Hawks

Celtics 119-108 Bucks

Heat 106-98 Pistons

Cavaliers 110-104 Knicks

Nuggets 127-125 Raptors

Bulls 126-123 Grizzlies

Rockets 106-101 Spurs

Mavericks 110-102 Jazz

Kings 111-98 Trail Blazers