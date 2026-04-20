Bordo-Mavililer 90+3’te yediği golle Başakşehir’le 1-1 berabere kaldı: Trabzon yıkıldı

Trabzonspor ağır yaralı... Bordo-Mavililer, Süper Lig’in 30. haftasında evinde zorlandığı maçta 1-0 öne geçmesine rağmen Başakşehir’le 90+3. dakikada yediği golle 1-1 berabere kalıp şampiyonluk yarışında fırsat kaçırdı. Karadeniz ekibi son iki haftada aldığı üst üste beraberliklerle 4 puan yitirdi. Fırtına, 73. dakikada Augusto’nun golüyle 1-0 üstünlük sağladı. Bordo-Mavili taraftarlar şampiyonluk şarkıları söylemeye başlarken 90+3’te Selke’nin kafa vuruşunda top yan direğe çarpıp herkesin bakışları arasında 1-1’i buldu. Trabzonsporlu oyuncular maçın bitimiyle sahanın içinde adeta yıkıldı, büyük üzüntü yaşadı. Geçen hafta sakatlığı nedeniyle Alanya deplasmanında takımını yalnız bırakan Onuachu, Başakşehir karşısında ilk 11’deki yerini aldı. İyileşen Muçi de 2 hafta aradan sonra kadroya dahil edildi. Kart cezalısı Folcarelli’nin yanı sıra sakatlığı süren Batagov ve Visca forma giyemedi.

TRİBÜNLER DOLDU

Trabzonspor yönetimi, G.Saray maçındaki tribün olayları nedeniyle 34 bine yakın taraftarının kartları bloke olunca bilet fiyatlarında indirime gitmişti. 5, 10, 200 TL olarak belirlenen tüm biletler satıldı ve Papara Park’ın tribünleri tamamen doldu. Şanlıurfa ile Kahramanmaraş’ta meydana gelen olaylar, Bordo-Mavili kulübün yaşamını yitiren ve dün toprağa verilen eski başkanı Atay Aktuğ’un vefatı nedeniyle maç öncesi stattaki eğlence odaklı etkinlikler iptal edildi.