Borna Sosa'nın yeni durağı Crystal Palace oldu!

İngiltere Premier Lig ekibi Crystal Palace, Ajax forması giyen Hırvat oyuncu Borna Sosa'yı kadrosuna kattığını duyurdu. Palace, bu transfer için Ajax'a 2.3 milyon Euro ödeme yapacak.

Londra ekibi, Borna Sosa ile 2028 yılına kadar sözleşme imzalandığını açıkladı.

Crystal Palace'ye transferi hakkında konuşan Sosa, "Crystal Palace'a katıldığım için çok heyecanlıyım. Kulüp hakkında çok güzel şeyler duydum. Oyuncularla, teknik ekiple ve taraftarlarla tanışmak için sabırsızlanıyorum çünkü onlar hakkında da çok güzel şeyler duydum. Burada olduğum için gerçekten çok mutluyum" sözlerini kullandı.